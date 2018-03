Si va avanti con Leo Criaco per la guida tecnica dell’Akragas. L’allenatore in seconda, promosso a primo allenatore dopo l’esonero del precedente mister, è riuscito nell’impresa di pareggiare a Cosenza, interrompendo una striscia di sconfitte che durava da sette partite : “Questo pareggio – ha commentato l’allenatore subito dopo la sfida pareggiata 0-0 al San Vito – arriva dopo una serie di partite in cui non abbiamo sempre demeritato. Credo sia l’ultima tappa di un percorso nel quale abbiamo fatto vedere anche delle buone cose. La sconfitta di Castellammare è stato un brutto colpo per tutti, non credo che sia cambiato qualcosa dal punto di vista tecnico visto che io ero il secondo di Lello Di Napoli. Di conseguenza – aggiunge – il progetto tecnico è rimasto sempre lo stesso”. Criaco ha aggiunto: “È normale che il gruppo dopo quella sconfitta abbia reagito con orgoglio per onorare la maglia e il campionato. Anche la settimana scorsa (contro il Trapani) abbiamo fatto una partita simile ma non siamo riusciti a portare a casa nemmeno un punto. Nella fase finale abbiamo avuto anche la possibilità di passare in vantaggio con Camarà. Dobbiamo anche valutare che nelle ultime tre settimane siamo stati costretti a giocare sempre con gli stessi giocatori e la circostanza incide. Il Cosenza, rispetto a noi, – prosegue il tecnico – ha avuto la possibilità di fare una rotazione”.

Ultima modifica: 27 marzo 2018