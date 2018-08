Akragas, la Lega Sicula risponde al Sindaco : Eccellenza e Promozione difficile per una nuova società

L’Akragas non ha la priorità. Un eventuale ammissione ad un campionato di categoria superiore (Eccellenza o Promozione) potrà avvenire solo ed esclusivamente dopo aver esaurito la graduatoria delle domande di “ripescaggio” pervenute da altre squadre, formulate in base al regolamento emanato dal Consiglio Regionale. Così la Lega Nazionale Dilettanti della Regione Sicilia risponde alla domanda di ammissione in campionato di Eccellenza o Promozione del Sindaco di Agrigento Calogero Firetto.

“Il Consiglio direttivo tuttavia in assenza di lesioni di diritti, ha sempre deliberato l’ammissione al Campionato di Prima o Seconda categoria e non al campionato di Eccellenza e Promozione“, si legge nella lettera a firma del presidente regionale Santino Lo Presti.

Il massimo esponente della lega regionale quindi, mette i paletti su una possibile ammissione della squadra della città dei templi in Eccellenza e Promozione, questo perché non si tratta di Akragas ma di una nuova società, come specificato nella stessa missiva.

La lettera della Lega è in risposta alla richiesta datata 27 luglio con protocollo n. 60059 con cui il sindaco di Agrigento chiedeva l’ammissione della squadra di Calcio di Agrigento in una categoria consona. Lo Presti, “pur comprendendo le motivazioni in essa contenute“, informa il sindaco delle prospettive attuali.

Stando così le cose, appare molto improbabile, almeno per il momento, che la nuova società costituita dall’Assessore Giovanni Amico, possa ambire a categorie diverse da quelle più basse del panorama calcistico provinciale.

Ultima modifica: 7 agosto 2018