Akragas, il futuro appeso ad un filo: ore decisive per la societÃ 

Giorno decisivo per la squadra della città dei templi. E’ una corsa contro il tempo per dotare l’Olimpic Akragas di una società, in caso contrario l’assessore Giovanni Amico sarà costretto a chiedere alla lega di non inserire la squadra nei calendari.

Il “disperato”, forse ultimo tentativo di trovare soci interessati al progetto messo in sesto dall’assessore comunale allo sport ha avuto momenti frenetici anche ieri (domenica 2 settembre).

“Avrò news nella giornata di oggi – dice Amico – spero di poter annunciare qualcosa di buono”.

Nessuna certezza al momento che l’Akragas possa presentarsi ai nastri di partenza del campionato di Promozione. E’ iscritta ma non c’è società e di conseguenza nemmeno tesserati. Tutto questo mentre domani martedì 4 settembre 2018 alle ore 12:00, si svolgerà presso la Sala Orazio Siino, nella sede del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, a Ficarazzi in provincia di Palermo, la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione sportiva 2018-19. Nell’occasione saranno resi noti, alla stampa e alle società presenti, i calendari dei campionati di Eccellenza, Promozione e Serie C1 di calcio a 5. A fare gli onori di casa sarà il Presidente Regionale Santino Lo Presti che, inoltre, illustrerà le linee guida e i programmi della nuova stagione.

Ultima modifica: 3 settembre 2018