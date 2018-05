Akragas Futsal una vittoria di cuore

Grande determinazione e soprattutto grande cuore. Si riassume così la vittoria per 3 a 1 dell’Akragas Futsal contro lo Sport Center C5 per la semifinale di andata dei playoff nazionali.

Una grande prova quella messa in campo dal roster di mister Castiglione sul gommato dello Sport Village per la prima gara che i bincazzurri sono riusciti a portare a casa in attesa del match di ritorno in programma la prossima settimana a Celano.

La cronaca della gara ha visto i padroni di casa amministrare bene la prima frazione di gioco, senza mai correre troppi rischi; un equilibrio sostanziale denotato dall’1 a 1 con cui si chiude il primo tempo. Le reti di Toledo al 6′ per i padroni di casa e il pareggio degli ospiti raggiunto al 18′ con La Rocca.

Nel secondo tempo è l’Akragas Futsal a sfoderare le proprie armi e a trovare la rete del vantaggio al 48′ con Colore sugli sviluppi di un calcio di rigore. “Spezzata” la gara lo Sport Center soffre fino al 61′ quando lo stesso Colore piazza il definitivo 3 a 1 che chiude i conti.

Bisognerà ora mantenere il vantaggi di due reti per l’accesso alla finale dei playoff nazionali per il sogno chiamato “Serie B”.

Ultima modifica: 21 maggio 2018