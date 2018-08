Akragas futsal under 19: ecco Casella e Ferraro

AGRIGENTO. L’Akragas Futsal comunica che Alessandro Casella e Giuseppe Ferraro vestiranno per la stagione 2018/2019 la maglia dell’under 19 biancazzurra.

Casella classe ‘99 giovane e talentuoso Agrigentino arriva dal Concordia Futsal con il quale ha fatto benissimo nell’ultima stagione di C2. Seguito da diverso tempo va ad arricchire le fila delle giovanili bianco azzurre portando con se un buon bagaglio di esperienza nel Futsal regionale.

Ferraro classe ‘00, arriva invece dal Futsal Canicattì con il quale ha giocato nello scorso campionato in serie C2. Anche lui come Alessandro nonostante la giovane età porta con se un bagaglio di esperienza per ben figurare nelle giovanili nazionali.

La società fa ai due giovani talenti, che hanno dimostrato di avere ampi margini di miglioramento, distinguendosi per qualità e quantita nel sempre ostico campionato di Serie C2 fà il suo più grosso in bocca al lupo per una stagione piena di soddisfazioni . La Società Asd Akragas Futsal ringrazia le società Concordia Futsal e Futsal Canicattì per la disponibilità e per la collaborazione. Con gli arrivi di Casella e Ferraro under 19 quasi al completo, il roster al momento è composto da: Portieri: Monaco e Hamel. Giocatori di Movimento: Cillari, Di Gangi, Consentino, Vullo, Di Salvo, Dalli Cardillo, Sodano, Siracusa, Roccaforte, Casella e Ferraro.

Ultima modifica: 17 agosto 2018