Akragas Futsal continua la preparazione , sabato arriva la Mabbonath

Continua senza sosta la preparazione in vista della Stagione 2018/2019 per i biancazzurri della città dei Templi che chiudono la seconda settimana di allenamenti disputando ieri allo Sport Village un buon test contro l’Atletico Campobello di Enzo Fecondo.

Due settimane di allenamenti duri, intensi per i ragazzi della Valle intervallati da tre amichevoli che hanno permesso al rooster bianco azzurro di testarsi e scaricare i carichi di lavoro.

Tre test, dicevamo un’ultimo come accennato in presentazioni contro l’Atletico Campobello, gli altri contro il Concordia Futsal e il Futsal Canicattì; tutti e tre per onor di cronaca si sono chiusi con delle vittorie (che onestamente contano poco oggi) ma hanno fornito buoni segnali nella costruzione di un gruppo, quest’anno molto rinnovato in confronto alla passata stagione.

Quella che inizia lunedì 10 Settembre sarà per il GIGANTE un’altra settimana di allenamenti intensi, in vista del prima partita ufficiale della stagione che si disputerà allo Sport Village di Agrigento, sabato 15 settembre alle 17.00 contro la Mabbonath, in palio il passaggio del turno nella Coppa della Divisione, manifestazione che annovera tra le partecipanti le squadre dei tre campionati nazionali di Calcio A 5 (Serie A, Serie A2 e Serie B).

Ultima modifica: 10 settembre 2018