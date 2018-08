Akragas futsal: arriva Giovy Martines

AGRIGENTO. Giovanni Martines vestirà la maglia dell’Akragas futsal per la stagione 2018/2019. Martines classe ‘96 lo scorso anno al Regalbuto, arriva ad Agrigento in prestito per una stagione. Laterale dalla classe cristallina: approda nella Città dei Templi dopo una stagione da protagonista nella serie cadetta, dove ha dimostrato grande carisma brillando ogni qualvolta è stato chiamato in causa.

“Le grandi doti tattiche coniugate agli straordinari mezzi tecnici fanno di Giovy Martines un sicuro punto di riferimento della nuova Akragas di Mister Peppe Castiglione – commenta la dirigenza biancazzurra – la sua personalità e la sua conoscenza della categoria saranno di fondamentale importanza per la crescita del progetto biancoazzurro. La volontà è chiara, conclude la società della città dei Templi: costruire un roster con esperienza ma allo stesso tempo giovane che permetta il consolidamento della disciplina all’ombra della valle in questo senso non sono esclusi altri innesti di spessore”.

Martines vestirà la maglia numero 10.

Ultima modifica: 21 agosto 2018