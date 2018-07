Akragas, il Crotone riscatta il giovanissimo attaccante Tripoli per 20 mila euro

E’ arrivata l’ufficialità la giovane promessa dell’Akragas Silvio Tripoli è stato riscattato dal Crotone. Cominciato dal debutto in Serie C a soli 16 anni con L’akragas; poi il 31 gennaio alla fine del calciomercato arriva la grande chiamata, che un ragazzo si può immaginare (il trasferimento a Crotone); squadra con la quale ha giocato a partire dal mese di febbraio quando il giovane agrigentino si è trasferito durante il mercato invernale.

Sono stati 4 mesi favolosi in cui ho conosciuto persone fantastiche in cui mi hanno aiutato moltissimo e devo ringraziare loro per gli 8 gol in 10 partite ci riferisce il giovanissimo attaccante palmese Silvio Tripoli.

Per il suo cartellino si parla di una cifra vicina ai ventimila euro, che la società calabrese verserà nelle casse dell’Akragas, dopo l’ottima seconda parte di stagione con il Crotone dove Tripoli ha confermato quanto di buono fatto in Sicilia.

Ultima modifica: 1 luglio 2018