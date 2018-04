Akragas col cuore in gola gioca la doppia sfida: sul campo contro la Reggina, in Iran per la sopravvivenza

AGRIGENTO. L’ Akragas ha ripreso la preparazione atletica in vista della prossima partita di campionato, di domenica 22 aprile, alle 16.30, in trasferta contro la Reggina. I biancazzurri, oggi pomeriggio, allo stadio Esseneto, hanno svolto una seduta incentrata prevalentemente su un lavoro aerobico. Nel finale spazio ad una partita a campo ridotto.

Tutti disponibili in casa akragantina, tranne il difensore Mileto che è rimasto a riposo per affaticamento muscolare. Gli allenamenti proseguiranno domani pomeriggio.

La squadra affidata a Mauro Miccichè partirà sabato in pullman in vista della sfida contro la Reggina ma a tenere banco in casa Akragas sono sempre le questioni societarie.

Nella giornata di domani l’avvocato del club Enzo Caponnetto e il mediatore iraniano che fa da tramite tra il presidente Alessi e l’imprenditore voleranno a Teheran per discutere del passaggio di proprietà della società agrigentina. L’uomo d’affari iraniano ha chiesto nei giorni scorsi documenti e informazioni sulla gestione societaria, segno che l’interesse all’acquisto è concreto ma il tempo stringe perché l’attuale proprietà ha già annunciato il proprio disimpegno e senza il passaggio di consegne il club non potrà iscriversi al prossimo campionato di Serie D.

Ultima modifica: 18 aprile 2018