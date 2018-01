Akragas-Monopoli 2-3: Altra sonora sconfitta per la squadra di Lello Di Napoli

35′ Salvemini, 48′ Parigi-30′ Sarao, 51′ Bei, 78′ Mercadante. VIDEO

La squadra di Di Napoli sempre più giù nel campionato di serie C girone C. Alla ripresa del campionato, dopo la pausa invernale, ancora una brutta sconfitta per la squadra di calcio costretta da mesi a giocare le partite interne sul neutro di Siracusa . Mentre le voci di un interessamento di una nuova società si rincorrono, la squadra biancazzurra continua ad inseguire invano gli avversari e se altre volte erano state le recriminazioni su alcune scelte arbitrali a farla da padrona, questa volta non ci sono attenuanti. Per Di Napoli niente scuse, perché anche la formazione pugliese ha messo in campo giovani e giocato con una formazione di emergenza. Akragas-Monopoli finisce 2-3: le reti al 35′ Salvemini e al 48′ Parigi per i biancoazzurri, al 30′ Sarao, 51′ Bei e 78′ Mercadante per i pugliesi. Un’altra sonora sconfitta per l’Akragas con tre reti subite e due realizzate. Di questo passo la retrocessione diretta appare scontata e nemmeno sperati cambi di società possono servire ad un nuovo miracolo.

L TABELLINO:

AKRAGAS (4-2-3-1): Vono; Scrugli, Danese, Pisani, Russo (79′ Saitta); Vicente, Carrotta (61′ Navas); Longo, Salvemini, Franchi (61′ Gjuci); Parigi. A disp.: Amella, Lo Monaco, Petrucci, Ioio, Canale, Bramati, Moreo. All. Di Napoli.

MONOPOLI (3-5-2): Bardini; Ferrara, Bei (71′ Longo), Mercadante; Rota (60′ Tafa), Sounas, Scoppa, Mavretic (71′ Russo), Donnarumma (82′ Bacchetti); Sarao, Genchi (82′ Cappiello). A disp.: Bifulco, Convertini, Lanzolla, Ricucci, Zampa. All. Scienza.

ARBITRO: Miele di Torino (Netti-Berger).

MARCATORI: 30′ Sarao, 35′ Salvemini, 48′ Parigi, 51′ Bei, 78′ Mercadante.

NOTE: ammoniti Scoppa. Presenti circa 50 tifosi del Monopoli.

LA SINTESI DELLA PARTITA . VIDEO

LA SALA STAMPA TRASMESSA IN DIRETTA DALL’UFFICIO STAMPA DEL MONOPOLI

Ultima modifica: 21 gennaio 2018