Agrigento vive il sogno serie B con l’ Akragas Futsal

Una vittoria cercata, desiderata e voluta quella conquistata dall’Akragas Futsal sul difficile campo del Bagheria Città delle Ville per 7 a 3.

Una vittoria che permettere alla società biancazzurra di vincere la finale playoff del girone A e di approdare alla finalissima regionale di sabato 12 maggio contro il Futsal Mascalucia: in palio sia le fasi nazionali che la promozione in serie B.

Le reti dei biancazzurri portano le firme di: Mosca, Daino, Sutera Sardo, Incorvaia, Toledo e Colore (per lui una doppietta ndr) a suggellare una vittoria meritatissima per i ragazzi di mister Castiglione, che pur soffrendo chiudono il primo tempo sul due a due. Vanno sotto all’inizio della ripresa ma come sempre gettano il cuore oltre l’ostacolo e conquistano un posto nella storia del calcio a 5 agrigentino.

È una vittoria del gruppo commenta in coro la dirigenza agrigentina. Un gruppo che con umiltà e sacrificio riesce a sbancare il difficile palazzetto neroazzurro regalando un altro strepitoso ed emozionante pomeriggio a tinte bianco azzurre per i tanti tifosi oggi al seguito.

Una grande vittoria che attesta la bontà del progetto della società dei templi: per la squadra agrigentina si consolida quanto di buono ha saputo creare in questi 4 anni di attività, confermandosi una eccellenza nel panorama calcistico agrigentino e dimostrandosi ancora una volta modello per buona parte del calcio a 5 siciliano.

Ultima modifica: 7 maggio 2018