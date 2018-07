Agrigento, a Villa Majisa vino e libri insieme a Cuffaro e Buttafuoco

Agrigento – In programma il 22 luglio alle ore 19:30 presso Villa Majisa, locale situato al Villaggio Mosè in via Tirreno, si discute di libri mentre si sorseggia del vino insieme agli autori Totò Cuffaro e Pietrangelo Buttafuoco.

La suggestiva location farà da sfondo all’evento che vede Cuffaro e Buttafuoco protagonisti della serata. I due, infatti, discuteranno dei libri “La figlia delle Monache” e “I Baci sono Definitivi“.

La figlia delle Monache di Totò Cuffaro è stato pubblicato nel 2017 e descrive il percorso di un uomo che si ritrova all’interno di un mondo circondato da alte mura, un mondo in cui le donne che ci vivono hanno scelto di votare la propria esistenza alla lode di Dio e alla preghiera. Un mondo che l’uomo pensava di conoscere, ma in realtà scoprirà che non è così.

I Baci sono Definitivi è l’opera di Pietrangelo Buttafuoco in cui il protagonista “ruba” le storie di vita quotidiana dei pendolari della metropolitana e le aggiunge al suo taccuino, notando che queste si dipanano tra amore, canzoni, racconti epici che ogni giorno la metropolitana assorbe in tutte le sue parti.

Ultima modifica: 17 luglio 2018