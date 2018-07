Si discute di libri mentre si sorseggia del vino insieme all’autore Totò Cuffaro nella suggestiva location di Villa Majisa, locale situato al Villaggio Mosè. All’evento che ha visto Cuffaro protagonista della serata si è discusso del libro “La figlia delle Monache” .

“Il ricavato della vendita del libro – ha ricordato Cuffaro – servirà a finanziare le spese per poter curare i più poveri che non possono ad oggi accedere a nessun tipo del Burundi”.

“Totò Cuffaro, in Africa fa il medico volontario, nell’ospedale «Ibitaro Cimpaye Sicilia» di Ruyigi, una struttura sanitaria finanziata con i soldi del Fondo della Solidarietà quando era governatore della Sicilia. L’ex senatore di Raffadali è stato in Burundi già nel luglio del 2016, la decisione di partire è maturata in carcere mentre scontava la condanna per rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento aggravato alla mafia.

La figlia delle Monache di Totò Cuffaro è stato pubblicato nel 2017 e descrive il percorso di un uomo che si ritrova all’interno di un mondo circondato da alte mura, un mondo in cui le donne che ci vivono hanno scelto di votare la propria esistenza alla lode di Dio e alla preghiera. Un mondo che l’uomo pensava di conoscere, ma in realtà scoprirà che non è così. Il ricavato della vendita del libro viene utilizzato per scopi di beneficenza.

Insieme a Cuffaro, Pietrangelo Buttafuoco, autore di “I Baci sono Definitivi“, opera in cui il protagonista “ruba” le storie di vita quotidiana dei pendolari della metropolitana e le aggiunge al suo taccuino, notando che queste si dipanano tra amore, canzoni, racconti epici che ogni giorno la metropolitana assorbe in tutte le sue parti.

Ultima modifica: 22 luglio 2018