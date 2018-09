Aveva accusato un malore e si era recata in ospedale dove i medici, notando la gravità, avevano proceduto al ricovero. Purtroppo però la donna, 60 anni di Aragona, è morta poco dopo. I familiari, non dandosi pace, hanno presentato un esposto e si è proceduto al sequestro delle cartelle cliniche. Adesso si attende l’autopsia per chiarire le esatte cause del decesso ed eventuali responsabilità.

Ultima modifica: 8 settembre 2018