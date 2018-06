Agrigento, bus urbani in una APP: orari, fermate e pullman più vicini

Fermate, autobus, orari, coincidenze in tempo reale e in un’unica soluzione.

Agrigento, una app per trasporti urbani

la app della TUA ti accompagna alla fermata.

Di Alessandro Provenzano

Novità per il trasporto urbano di Agrigento. E’ nata infatti “TUA BUS”, un’app per smartphone ideata dall’azienda che gestisce i trasporti urbani ad Agrigento. Se già infatti era disponibile il sito internet con gli orari e le informazioni, adesso con questa nuova app vi sarà un servizio aggiuntivo che consentirà agli utenti di avere maggiori informazioni in merito ad orari, coincidenze e fermate tutto in tempo reale. Utilizzare l’app è molto semplice: subito dopo averla scaricata basta semplicemente accedere. Apparirà una mappa di Agrigento in cui sono indicate le fermate; cliccando sulle fermate appariranno gli orari dei bus con indicazioni relative anche ai bus più vicini in termini di orario. E’ possibile anche cercare le linee affinché si possa essere informati dei tragitti che esse fanno. Altra funzione disponibile sta nel poter individuare la propria posizione tramite il GPS e trovare la fermata più vicina. Insomma una novità veramente positiva, che porta anche il trasporto pubblico agrigentino nel 2018 al pari con altre città d’Italia. E’ possibile scaricare l’applicazione da App Store per cellulari iOS (iPhone) e da Google Play Store per gli smartphone Android.

Ultima modifica: 23 giugno 2018