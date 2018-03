Agrigento, tre “colpi” in appartamenti e ville, rubati gioielli e oro, trovate tracce di sangue

Raffica di furti, negli ultimi giorni, ad Agrigento. Ladri sono entrati in azione in tre episodi diversi. “Visitate” tre abitazioni di proprietà, rispettivamente, di un pensionato, che era appena uscito per fare la spesa e di due impiegato.

I malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari hanno portato via gioielli, oro e migliaia di euro da un appartamento in via Zante, traversa di via Cavaleri Magazzeni, uno ubicato in via dei Girasoli, nei pressi di viale Nettuno, e un’altro di via delle Orchidee, a poca distanza da viale dei Giardini.

Dei tre fatti si stanno occupando i Carabinieri di Agrigento e la Polizia. In sopralluogo sarebbero state trovate tracce di sangue in vari punti dell’abitazione. Forse uno dei malviventi si è procurato una ferita dopo aver spaccato la finestra attraverso cui è entrato in casa.

Ultima modifica: 23 marzo 2018