Bologna rispetta il pronostico, al PalaDozza vince anche gara due e porta la serie sul 2-0. La sfida playoff adesso si sposta in Sicilia, sabato al PalaMoncada Agrigento dovrà provare a dare il tutto per tutto per tenere viva la serie. Eppure nella seconda delle due prime gare della post season Agrigento è stata in partita fino alla fine. Quando il tabellone segnava 9.53, Pepe recupera palla e prova la conclusione dal perimetro che sarebbe valso il -1. La palla però sbatte sul ferro, Mancinelli prende il rimbalzo e serve ad Amici la schiacciata del 78-72. Finisce così gara due, con Agrigento che ha impattato decisamente bene la partita, portandosi pure al +10 (a 3,16 minuti), per poi andare al riposo con il vantaggio di 36-35.

Nella seconda parte di gara però cambia l’inerzia della partita, con i bolognesi che vanno al massimo vantaggio (50-40) sostenuti dal pubblico del PalaDozza, autentico sesto uomo in campo. Migliorano le percentuali realizzative di Agrigento (41,4%), ma è ancora la squadra di casa a concludere meglio (50,9 %). Bene ancora una volta Ambrosin e Cannon (13 pt a testa), mentre lo scettro di uomo partita è di Pepe (17 pt). Per Bologna ancora una volta sono Mancinelli e Cinciarini (15 punti a testa) a fare la differenza. La Moncada questa volta però esce a testa alta dal PalaDozza, ad Agrigento adesso si riparte da 0-0. La squadra di coach Ciani dovrà giocare per annullare il primo match point della Consultinvest Bologna.

Il tabellino

Consultinvest Bologna 78

Moncada Agrigento 72

CONSULTINVEST BOLOGNA: Cinciarini 15, Mancinelli 15, Okereafor 13, Fultz, Murabito ne, Montanari ne, Gandini 2, Amici 8, Rosselli 9, Pini 5, Italiano 3, McCamey 6. All. Pozzecco.

MONCADA AGRIGENTO: Cannon 13, Zugno, Evangelisti 8, Cuffaro ne, Williams 9, Zilli 4, Ambrosin 13, Guariglia 8, Pepe 17, Lovisotto. All. Ciani.

Arbitri: Vita, Wassermann e Yang.

Note: parziali 16-21; 35-36; 56-44.

Tiri da due: Bologna 21/35, Agrigento 21/45; tiri da tre 7/20, 8/25; tiri liberi 15/23, 6/15; rimbalzi 39, 39.

Ultima modifica: 2 maggio 2018