Agrigento, tariffe degli asili nido comunali aumentate

E’ ufficiale. Per l’anno scolastico 2018/2019 chi vorrà portare il proprio figlio in un asilo nido gestito dal Comune di Agrigento dovrà pagare di più. Sono state infatti aumentate le rette previste sempre in base al reddito. Il provvedimento è stato firmato dal Sindaco di Agrigento Lillo Firetto a seguito delle misure correttive approvate dalla Giunta Comunale e bocciate dai Revisori dei Conti che prevedevano “un piano di adeguamento al rialzo delle tariffe del servizio asili nido, portandolo ad un livello che consenta la realizzazione di un gettito da tariffazione pari almeno al 40% del costo posto a base di copertura”.

I comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, determinandone le tariffe e le contribuzioni. Tra i servizi a domanda individuale rientrano proprio gli asili nido.

Il Municipio agrigentino ha in funzione gli asili “Esseneto ” e “Villaggio Mosè” che servono l’intero territorio comunale ospitando ciascuno fino ad un massimo di 50 bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi.

Ma realmente cosa è cambiato, quali saranno le nuove rette a carico degli utenti? Nella delibera sindacale, chi ha un Isee da 0 a 1.500 euro all’anno dovra’ pagare 55 euro al mese, 80 euro invece chi dichiara un Isee fino a 4 mila euro. Con un Isee tra 4 mila e 7 mila euro, 100 euro al mese; tra 7 mila e 10 mila euro, 120 euro; tra 10 mila e 15 mila euro, 140 euro; tra 15 mila e 18 mila euro, 160 euro al mese; tra 18 mila e 20 mila euro, 180 euro ed infine con un Isee oltre i 20.000 euro, 200 euro al mese. Confermata l’agevolazione dello sconto del 15% sulla quota dovuta sul secondo figlio ed il 20% dal terzo figlio in poi, valido per tutte le fasce. Chi non dichiara il proprio reddito è inserito in fascia più alta.

Il Comune è a terra economicamente e lo si sa già e anche questo di certo è un modo in più per fare cassa. Ma sono in molti a lamentarsi delle strutture degli asili non proprio al top per ospitare i piccoli. Erba alta, sterpaglie, giochi e locali da rimodernizzare. E’ quanto documentato attraverso foto e video per denunciare l’abbandono. I genitori, alla luce degli aumenti si vedono costretti a trasferire i propri figli in asili nido privati e soprattutto in quello del Villaggio Mosè si sono attivati con una raccolta firme da presentare al sindaco affinche’ provveda ed intervenga.

Si chiedono, inoltre, il perchè a questo punto degli aumenti, “giustificati da cosa”? Una domanda che abbiamo provato a girare al primo cittadino Firetto e all’assessore Biondi per chiedere approfondimenti in merito senza però riuscire a rintracciarli ed avere risposte al momento di pubblicare l’articolo.

