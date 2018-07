Agrigento, strade della Valle dei Templi inibite a moto e bici

Ancora divieti per le strade agrigentine. Con proprio provvedimento, nella giornata di ieri il comandante della polizia municipale ha disposto, su indicazione del settore Lavori Pubblici, il divieto di transito a moto e bici, oltre che il limite di velocità a 20 chilometri orari nelle vie Panoramica dei Templi, Giuseppe La Loggia (meglio noto come viale alberato). In questo modo, essendo il fondo stradale dissestato, l’Ente si scarica di responsabilità in caso di incidenti con conseguenti danni a mezzi e persone. Il divieto nei mesi passati era stato predisposto anche sul lungomare di San Leone ed altre strade cittadine. Tutto questo, quando in città, anche il sistema viabilità sembra ormai al collasso.

Ultima modifica: 26 luglio 2018