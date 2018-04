Un’auto è andata in fiamme mentre era in sosta, nei pressi della Villa del Sole in via Europa ad Agrigento.

A bordo non c’era nessuno e l’incendio è avvenuto per autocombustione . Il rogo dell’auto, una Smart, è stato domato dall’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, i primi ad arrivare e coordinare l’intervento, gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento.

FOTO SANDRO CATANESE

Ultima modifica: 6 aprile 2018