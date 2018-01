Agrigento, si cerca personale per l’ospedale: manca un chirurgo

L’azienda sanitaria provinciale cerca personale per sopperire alle carenze del pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento. Tra le figure mancanti, ci sarebbe quella del chirurgo.

“Continua a permanere la grave situazione di emergenza per carenza di personale della dirigenza medica”. Spiegano dall’Asp .

Per fronteggiare le carenze del servizio, si è deciso , da un lato, di cercare, con un avviso interno, tre dipendenti da “utilizzare per regolare il flusso degli utenti e fornire supporto al Triage” e, dall’altro, d’avviare una nuova comparazione di curricula e colloquio per conferire incarichi libero professionali di medici da destinare ai pronto soccorso.

Ultima modifica: 15 gennaio 2018