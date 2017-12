Agrigento, scontro al semaforo: Villaggio MosÃ¨ in tilt

Via Sciascia e Viale Cannatello bloccate per incidente all’incrocio, dove il semaforo è spento o non funzionante. Nello scontro sono rimaste coinvolte due automobili. Tanti automobilisti sono rimasti incolonnati, mentre ambulanze e polizia locale sono sul posto. E’ l’ennesimo scontro in un incrocio dove spesso il semaforo non è funzionante e gli automobilisti indisciplinati ne approfittano per omettere di dare la precedenza. Come al solito si registrano disagi alla circolazione.

Ultima modifica: 29 dicembre 2017