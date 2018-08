Agrigento, scatta l’allerta meteo in tutta la provincia

Non solo allerta nella città capoluogo, ma anche in provincia. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato) ha emesso l’avviso regionale di protezione civile, segnalando il codice Arancione per forti temporali, vento e rischio idrogeologico ed idraulico sino a tutta la giornata di oggi, Venerdi 24 Agosto 2018, per la zone A-B-E-H-I della Sicilia (interessata anche la parte centro Nord ed Est della provincia di Agrigento). Si prevedono infatti precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ed intensa attività elettrica. Ferme restando le indicazioni delle amministrazioni comunali, il Gruppo di Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento, tra i destinatari dell’avviso, ricorda in via generale la necessità di evitare durante l’allerta meteo tutti gli ambienti all’aperto o le zone esposte al rischio, quali corsi d’acqua, creste di monte, depressioni nonché, in caso di evento meteo, la necessità di cercare riparo in luoghi chiusi, evitando comunque scantinati e locali al di sotto del piano di campagna. Si raccomanda di mantenersi a distanza quanto più possibile da pali, alberi e tralicci con tensione che potrebbero attrarre fulmini, di non sostare sotto alberi o strutture pericolanti che potrebbero cadere a causa delle raffiche di vento, di evitare di attraversare ponti che sono interessati da una piena del corso d’acqua, e spostarsi in auto solo per quanto strettamente necessario, prestando la massima attenzione nei sottopassaggi e negli attraversamenti. In particolare su tutte le strade provinciali, ex consortili ed ex regionali, caratterizzate in buona parte da dissesti e cattive condizioni del manto stradale, si consiglia di procedere con la massima prudenza. Le strutture locali di protezione civile adotteranno, al riguardo, le procedure previste nei propri piani di protezione civile per il rischio Allerta meteo con Codice Arancione per forti precipitazioni in provincia di Agrigento. Per ogni ulteriore informazione e per gli aggiornamenti della situazione in atto, far riferimento alla Protezione Civile del proprio Comune.

Il Gruppo di Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento ha già preallertato il proprio personale e le associazioni di volontariato della provincia e in caso di effettiva pioggia attiverà la Sala Provinciale di protezione Civile.

LEGGI ANCHE : Agrigento, disposta l’allerta meteo per le prossime 24 ore

Ultima modifica: 24 agosto 2018