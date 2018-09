Agrigento scalda i motori, al via amichevoli con Palermo, Capo D’Orlando e Trapani

La Moncada intensifica il lavoro tattico. La squadra di coach Ciani si prepara ad affrontare le prime sfide amichevoli della stagione. Sabato al PalaMoncada ospita il Palermo e domenica Cefalù sfida con i parigrado di Capo D’Orlando. Occasione per sperimentare i nuovi innesti, per cominciare a prendere confidenza con il pubblico e per inseguire la condizione migliore. In realtà quella con i messinesi è la prima di una lunga serie di sfide tra le due compagini. Agrigento e Capo D’Orlando, infatti, torneranno a confrontarsi in questa preseason altre due volte, prima di ritrovarsi ancora difronte proprio nella prima stagionale. Manca un mese esatto all’avvio del campionato di A2. Domenica 6 novembre, con palla a due alle 18, si comincia a fare sul serio. Agrigento inizia con un derby, al PalaMoncada ospita l’Orlandina Basket, squadra retrocessa dalla massima serie e che fino alla stagione scorsa militava nelle coppe europee. Franco Ciani vuole arrivare a questa sfida con una squadra pronta, sia sul piano della condizione fisica che su quello delle strategie di gara. Partire con il piede giusto è fondamentale, in una stagione del girone Ovest, che a detta dello stesso capo allenatore sarà decisa dai dettagli. Poi Agrigento sarà chiamata a due trasferte consecutive. La prima sarà a Biella, altra sfida contro una delle formazioni più quotate del campionato, poi sul parquet della Leonis Roma. Insomma, un inizio non certo agevole per la Moncada che proprio per questo sta intensificando il piano di lavoro.

In questa settimana Ciani può finalmente lavorare con il gruppo al completo. Si allenano con il gruppo, infatti, l’americano Amir Bell e Paolo Nicoloso, giovane under 20 proveniente dal Friuli Venezia Giulia.

Una settimana di super lavoro per Agrigento. Allenamenti e amichevoli scandiscono l’agenda degli appuntamenti dei biancazzurri. Ieri la squadra ha tenuto una doppia seduta, atletica la mattina e basket al pomeriggio. Questa mattina è stato concesso riposo, mentre alle 17 si torna al PalaMoncada per un allenamento con il pallone. Domani mattina alle 9 ancora una seduta di atletica, alle 18 basket al PalaMoncada. Sabato la prima delle due amichevoli: alle 18 Agrigento ospita Palermo, l’indomani, domenica 9 settembre si comincia a prendere confidenza con le giornate tipo: alle 10 sessione di tiro, alle 18 amichevole con i parigrado dell’Orlandina. Anche per i messinesi si tratta della seconda sfida del precampionato. Nella prima amichevole stagionale l’Orlandina Basket si era misurata con i concittadini della Costa d’Orlando di Serie B. Un’amichevole arrivata dopo 10 giorni di preparazione con il punteggio resettato per ogni quarto. Coach Sodini in quella circostanza ha scelto Laganà, Mei, Bellan, Parks e Donda per il primo quintetto stagionale. Agrigento nelle prime due sfide amichevoli farà sicuramente ruotare a lungo i suoi, ma è probabile che il quintetto base, nella testa del coach, sia formato dal playmaker Amir Bell, la guardia tiratrice Marco Evangelisti, Lorenzo Ambrosin nel ruolo di ala piccola, l’ala grande Jalen Cannon, il centro Giacomo Zilli. Alcuni ruoli sono intercambiabili ed ovviamente c’è tanta curiosità per vedere all’opera i nuovi arrivati Dimitri Sousa che può giocare pure da ala grande ed Edoardo Fontana impiegato come ala piccola. Altre due amichevoli sono in programma con Trapani: mercoledì 12 alle 18 al PalaMoncada, sabato 15 alle 18 a Trapani.

Ultima modifica: 5 settembre 2018