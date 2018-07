Agrigento: salta la discussione sul bilancio. Consiglieri ancora assenti

Agrigento: salta ancora la discussione sul bilancio consuntivo 2016, manca ancora il numero legale.

Il consiglio comunale di Agrigento non riesce e forse non vuole, approvare il bilancio e i consiglieri hanno dovuto rimandare i punti principali relativi all’approvazione del rendiconto 2016.

Dopo un primo rinvio voluto dalla maggioranza nella seduta convocato lunedì 3 luglio e quello di martedì 9 luglio, questa volta per mancanza di numero legale, anche nella giornata di oggi i presenti erano troppo pochi. Con Hamel assente per questioni personali, Di Matteo per lutto, alcuni ne hanno approfittato per abbandonare l’aula e far cadere, ancora una volta, il numero legale. Tra i banchi, infatti, all’appello risultavano 11 consiglieri, addirittura uno in meno rispetto al giorno precedente, troppo pochi per ritenere valida la seduta.

L’impressione è che i ritardi sull’esame dell’importante strumento finanziario siano voluti. Il bilancio, infatti, è accompagnato da una relazione dei revisori dei conti di ben 55 pagine fatto di una serie di appunti che fanno discutere. Non esprimono un parere del tutto negativo, ma nemmeno favorevole.

Ultima modifica: 10 luglio 2018