Agrigento, rotatoria del Quadrivio Spinasanta c’è il sì del Genio Civile

Agrigento, via libera del Genio Civile alla realizzazione di un parecheggio e una rotatoria al Quadrivio Spinasanta.

Soddisfazione del Sindaco. Prevista anche una strada di accesso alla nuova chiesa e una torre faro alta 10 mt.

Con il parere favorevole da parte del Genio Civile, presto al via i lavori al Quadrivio Spinasanta per la realizzazione di una rotatoria del diametro di 17 metri, un parcheggio e altre opere per un importo complessivo di 2,4 milioni di euro, rese possibili con i fondi della convenzione attuativa sottoscritta tra Anas e Comune di Agrigento.

Gli interventi, finanziati attraverso le cosiddette misure compensative della SS.640, riguardano la realizzazione della rotatoria nell’area del Quadrivio, compresa una torre faro alta 20 mt, la sistemazione delle aree limitrofe e di parcheggio, e il completamento della sistemazione della via Basile.

Un progetto nuovo e diverso rispetto al precedente che prevedeva un allargamento del piazzale a sbalzo e sopra la linea ferrata. Il nuovo progetto, non solo ridimensiona i costi, ma viene incrementato con un parcheggio per auto, una nuova strada che conduce alla nuova chiesa (adesso un cantiere) e il relativo esproprio dei terreni interessati.

“Le previsioni di intervento- ha spiegato il Sindaco di Agrigento Calogero Firetto – si propongono di rispondere alle esigenze degli abitanti ed andranno ad incidere realmente, sulla condizione di vivibilità nel quartiere, attraverso interventi di miglioramento della viabilità e del traffico veicolare e la previsione di spazi di aggregazione e aree di sosta“.

Con il parere del Genio Civile, notificato agli uffici comunali in data 14 maggio, il progetto, dovrà essere sottoposto all’esame del consiglio comunale per la dichiarazione di pubblica utilità al fine di consentire l’avvio delle procedure espropriative.

“Siamo soddisfatti per l’importante progetto che siamo riusciti a concertare – ha aggiunto il primo cittadino – la precedente idea progettuale, che ci siamo trovati sul tavolo al momento del nostro insediamento ha evidenziato fin da subito varie criticità, cui la nostra Amministrazione ha fatto fronte organizzando una serie di incontri con i diversi soggetti coinvolti e arrivando alla progettazione di un nuovo piano di lavoro curato nei minimi dettagli. Ringraziamo ancora una volta tutte le parti in causa per la disponibilità mostrata.”

Ultima modifica: 15 maggio 2018