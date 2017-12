Sono dovuti intervenire gli agenti dalla sezione volanti della polizia di Agrigento per sedare gli animi in via Atenea, dove quattro giovani se le sarebbero date di santa ragione nella notte tra venerdì e sabato. Alla vista degli agenti i “protagonisti” però si sono dileguati facendo perdere le loro tracce .

Ultima modifica: 24 dicembre 2017