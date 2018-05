Agrigento, il rapper MadMan si esibirÃ  al Fabrik DiscoClub

Sabato 19 Maggio arriva per la prima volta ad Agrigento il rapper MadMan, pseudonimo di Pierfrancesco Botrugno, il suo album back home è uno dei più grandi successi del momento.

Amatissimo dai giovani si esibirà al Fabrik DiscoClub una nuova realtà Agrigentina, una discoteca all’avanguardia, l’unica in grado di ospitare grandi eventi. Sarà l’ultima serata della stagione per il Fabrik essendo una discoteca invernale ed è già a lavoro per la prossima con una programmazione artistica di altissimo livello con ospiti nazionali e internazionali vi terremo aggiornati!

