AGRIGENTO, QUATTRO SANZIONI PER ABBANDONO SPAZZATURA IN VIA TONIOLO

AGRIGENTO – Ancora sanzioni elevate dalla Polizia Municipale nei confronti di incivili che abbandonano i sacchi della spazzatura per strada senza differenziare e attenersi alle norme del regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti. Con l’ausilio di una telecamera, la Speciale Squadra di controllo ambientale dei Vigili Urbani ha ripreso ben quattro persone che nella via Toniolo, zona Esseneto – Campo sportivo, si sono disfatti della spazzatuta lasciandola per strada. Identificati e sanzionati, i 4 trasgressori verranno denunciati all’autorità giudiziaria.

Ultima modifica: 9 settembre 2018