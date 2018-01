“Stanno arrivano 9 mila accertamenti Imu e 2.500 solleciti di pagamento per la Tia del 2012”. E’ quanto riporta il sito gds.it in merito alle cartelle che il Comune di Agrigento ha inviato ai cittadini non in regola con le tasse comunali per l’anno 2012.

L’Ente comunale, riporta gds.it, è impegnata nel recupero delle somme dovute dai contribuenti.

Ultima modifica: 1 gennaio 2018