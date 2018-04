Agrigento prepara l’ultima sfida casalinga della regular season contro la Viola Reggio Calabria. Gli avversari della Fortitudo sono scivolati dal sesto all’ultimo posto a causa di una pesante penalizzazione di 34. Una sentenza, dovuta ad una fideiussione ritenuta non idonea, che modifica gli equilibri della classifica e che viene contestata pesantemente persino dal primo cittadino di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. “Attendiamo il deposito della motivazione per vederci più chiaro – ha affermato il sindaco – ma è evidente che questa decisione suona come una vera e propria beffa per un’intera comunità sportiva. Il basket a Reggio Calabria non è solo uno sport – ha concluso Falcomatà – ma ha una funzione di aggregazione sociale e identitaria che va molto oltre l’aspetto puramente agonistico. Altrimenti non si spiegherebbe l’enorme seguito che questa squadra è riuscita a generare tra i tifosi reggini che corrono in massa al Palacalafiore per sostenerla. Ciò che ne viene fuori nei fatti rischia di sferrare un colpo mortale e mortificare un’intera città che non merita alcuna penalizzazione”.

Agrigento “grazie” alla penalizzazione di Reggio Calabria sale di un posto in classifica ed attualmente è in piena zona play off, quando mancano due sole

giornate alla fine della stagione regolare. Dopo la sfida di domenica al PalaMoncada, ultima trasferta è prevista sul parquet della Leonis Roma.

Della sfida di domenica parleranno questa mattina in sala stampa il coach Franco Ciani ed un giocatore, presumibilmente Tommaso Guariglia ex della partita.

Dei guai di Reggio non approfitta solo Agrigento, ma tutte le compagini della A2. Intanto Napoli, passato dalla retrocessione matematica, alla possibilità di giocarsi la salvezza per mezzo dei play-out continua a perdere.

Nel recupero di, mercoledì 11 aprile, per la 23^ giornata della Serie A2 Old Wild West girone Ovest: Cuore Napoli Basket ha ceduto per 80-100 contro l’incontenibile Remer Treviglio. Dopo la 28esima giornata la classifica vede ancora al comando Novipiù Casale Monferrato 40, Givova Scafati 40, Eurotrend Biella 34 (una partita in meno), FCL Contract Legnano 34, Bertram Tortona 32, Lighthouse Trapani 28, Moncada Agrigento 28, Benacquista Assicurazioni Latina 26, Zeus Energy Group Rieti 26, Soundreef Siena 26, Pasta Cellino Cagliari 26, Remer Treviglio* 24, Leonis Eurobasket Roma 24,

Virtus Roma 18 (una partita in meno), Cuore Napoli Basket 6, Metextra Reggio Calabria -2^ (^34 punti di penalizzazione).

Intanto, le società di serie A2 continuano a distinguersi per iniziative benefiche. La Leonis Eurobasket, per esempio, ha disputato alcune gare di campionato indossando una canotta speciale, con il solo logo della principale organizzazione umanitaria delle Nazioni Unite che si occupa di combattere la fame nel mondo sul fronte della maglia, al posto del main sponsor abituale. Ora, per rafforzare ulteriormente un legame che ha già sortito risultati importanti circa la sensibilizzazione di grandi e piccoli su un tema così delicato, le canotte utilizzate dai giocatori sono all’asta sul sito ufficiale della società biancoblu, che devolverà l’intero ricavato della vendita al World Food Programme Italia. Fino a sabato alle ore 20 tutti potranno formulare la loro offerta per le canotte di Moe Deloach, Luca Cesana, Daniele Bonessio, Marco Venuto e David Brkic, mentre la prossima settimana toccherà a Fanti, Casale, Sims, Pierich e Piazza. L’asta, come ha reso noto il sito della Lega A2 è online. Già nel corso della gara di campionato con Cagliari il PalaTiziano è stato letteralmente tappezzato dai disegni a tema realizzati dai partecipanti al Torneo Minibasket.

Domenico Vecchio

Ultima modifica: 12 aprile 2018