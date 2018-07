Agrigento: Piera Aiello si Racconta per la prima volta . VIDEO

Per 27 anni ha vissuto lontano dalla sua terra, la Sicilia. E nelle occasioni pubbliche il volto era sempre coperto, per non farsi riconoscere. Lo scorso mese, Piera Aiello, testimone di giustizia, ha deciso di scoprire per la prima volta il suo viso. E mercoledì scorso, 18 luglio, alla vigilia della commemorazione della strage di Via D’Amelio, per la prima volta, Piera Aiello, oggi deputata del M5S, ha raccontato la sua storia a viso scoperto. Lo ha fatto ad Agrigento, nel corso del convegno ‘Dalla mafia alle mafie, l’agenda della mafia che si rinnova. Conversazioni su un fenomeno senza volti e confini’, organizzato dal Presidente dell’Anm di Agrigento, Giuseppe Maria Miceli e dalla segretaria dell’Anm agrigentina, Simona Faga. Ne hanno discusso il Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio e lo scrittore Attilio Bolzoni. Modera l’incontro la giornalista Elvira Terranova, caposervizio all’Adnkronos.

L’incontro si è tenuto nella discoteca ‘Quattro Venti’, contrada Maddalusa, Agrigento.

Ultima modifica: 20 luglio 2018