Agrigento, pensionati si prendono cura di un giardino pubblico : succede al Villaggio Peruzzo

Si prendono cura di un giardino di fronte le loro abitazioni, al Villaggio Peruzzo e nel corso dei lustri hanno curato e sistemato a verde, con piante e fiori, piazzetta Lampedusa, un “angolo” del quartiere popolato da una settantina di famiglie. Alcuni di loro, Rosario Cardia e Ilario Franco, tutti pensionati, questa mattina hanno incontrato il sindaco Lillo Firetto e la vice sindaco, Elisa Virone, per chiedere di essere aiutati a salvaguardare quell’ambiente verde che rappresenta un’oasi di pace per tanti e che hanno sempre curato a proprie spese. Oggi, come si legge in una nota diffusa dal Sindaco, i pensionati, hanno chiesto che l’Amministrazione si adoperi affinchè questo “angolo” verde venga mantenuto siano rispettate le aiuole, i fiori, si eviti di giocare a calcio sul seminato e sia mantenuto il giusto decoro raccogliendo le deiezioni degli animali. “Un grande esempio di protagonismo civico – ha detto il sindaco – che merita di essere preso ad esempio ed incoraggiato”.

Ultima modifica: 20 giugno 2018