Attimi di paura in via Gioeni ad Agrigento. E’ accaduto nel parcheggio adiacente il Palazzo Standa. L’automobilista “distratto” era appena sceso dalla sua auto, quando si è accorto che la vettura si stava muovendo: pare, infatti, che avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano, forse convinto che quantomeno il mezzo avesse una marcia inserita. L’auto ha finito la sua marcia contro un muretto in tufo, sfondandolo, per fortuna senza ferire nessuna persona.

Ultima modifica: 28 aprile 2018