Agrigento, da oggi torna il servizio “Temple Tour Bus”

Agrigento – Questo sarà il quarto anno consecutivo che l’autobus turistico della Tua, il “Temple Tour Bus”, verrà nuovamente messo a disposizione dei turisti e non. Come di consueto, il bus attraverserà diversi itinerari, quello turistico, quello dei luoghi pirandelliani e quello di arte e fede. Dall’anno scorso, inoltre, chi usufruisce del servizio potrà anche visitare il bellissimo Giardino Botanico che è raggiungibile a piedi dalla fermata di via Francesco Crispi.

Gli autobus scoperti si muoveranno su due diverse linee (rossa e blu) e faranno numerose fermate per far godere appieno delle bellezze paesaggistiche della Valle dei Templi con l’audioguida disponibile a bordo in diverse lingue.

Ultima modifica: 17 luglio 2018