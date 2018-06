Agrigento, nuova produzione musicale di Dj Roxana

L’agrigentina Rossana Spoto, in arte Dj Roxana, non si ferma mai nel suo lavoro di ricerca musicale. Dopo la produzione di successo, in collaborazione col noto dj producer Jo Corbo, del 2016, presenta adesso il suo inedito: “On top of the world”.

Un brano che si sposa perfettamente con l’estate, disponibile da oggi sulla spagnola Dancera Records e su Spotify, iTuners, Play Store e su altri digital store. E’ edito da Enrico Ranalli su produzione sempre di Jo Corbo. Si pensa a breve anche ad un videoclip in collaborazione con la fotografa Claudia Messana, proprio come per la precedente esperienza di “My soul in shine”.

Chi conosce Dj Roxana sa benissimo che è cresciuta in un ambiente familiare musicale e già da piccola la sua grande passione era la musica affiancata all’arte della pittura. Circa sette anni fa inizia il suo percorso da dj conducendo un programma radiofonico su “Radio In” denominato “La sveglia di Walden e Roxana” a fianco del rinomato Dj Walden che le fece da trampolino di lancio in questo mondo del tutto nuovo, al femminile. Da lì, ebbero inizio le sue serate in diversi locali. Adesso, “On top of the world” , che di certo diverrà di successo, ha tutte le carte in regola per intrattenere le serate estive degli agrigentini e non solo. LEGGI ANCHE: “Quando alla consolle sta una donna… L’esperienza dell’agrigentina dj Roxana”

Ultima modifica: 6 giugno 2018