Agrigento, Maurizio Pace riconfermato segretario nazionale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Agrigento, esprime vivo compiacimento per la riconferma del Presidente Dott. Maurizio Pace, a Segretario Nazionale della Federazione degli Ordini avvenuta a Roma nei giorni 12, 13 e 14 gennaio.

La Dottoressa Marcella Nuara, Vice Presidente, sottolinea che la riconferma a Segretario Nazionale è importante, sia per l’alta percentuale di consensi ottenuti, sia perché in un momento di radicale e profondo cambiamento della professione. “Il Dottore Pace- sottolinea- costituisce un valido punto di riferimento per le politiche professionali da adottare al fine di proiettare l’articolato mondo dei farmacisti nell’immediato futuro”.

