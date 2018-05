Agrigento “marcia” per la legalità in ricordo di Falcone (VIDEO E FOTOGALLERY)

AGRIGENTO. Migliaia di studenti, ma anche semplici cittadini, associazioni e movimenti, hanno invaso il centro storico della città per la marcia della Legalità in ricordo del Giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta, uccisi dalla mafia il 23 maggio del 1992. Una iniziativa dell’amministrazione comunale, con corteo partito da piazza municipio e giunto in piazza Aldo Moro al grido di legalità.

Anche l’Opi – Ordine professioni infermieristiche di Agrigento era presente alla “Marcia per la Legalità” organizzata dall’Amministrazione comunale del capoluogo. A rappresentare il Consiglio dell’Ordine sono stati i revisori Luigi Galiano, Salvatore Terrana e Calogero Vella. “Legalità e onestà sono valori irrinunciabili in qualunque ambito – ha detto il presidente dell’Opi Agrigento, Salvatore Occhipinti, impossibilitato a partecipare per impegni lavorativi -. E sono di certo un ‘vessillo’ di cui la nostra categoria intende fregiarsi operando in un settore tanto delicato e importante quanto quello della salute pubblica”.

Ultima modifica: 23 maggio 2018