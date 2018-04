Agrigento, per le misure correttive arriva lo stop dei revisori del Comune

L’organo di controllo finanziario del Municipio ha smontato, passo dopo passo le cosiddette misure correttive del bilancio di previsione del Comune di Agrigento. Secondo quello che riporta La Sicilia, in un articolo pubblicato questa mattina, l’Ente aveva predisposto le misure correttive per rispondere a quanto contestato dalla magistratura contabile in sede di controllo. Rilievi numerosi e vari, che riguardavano i bilanci tra il 2014 e il 2016 e ai quali, un mese fa circa, la Giunta comunale aveva appunto tentato di rispondere con delle misure correttive – lungamente attese – Misure che però, dice l’organo di controllo, non sembrano esattamente utili a superare le difficoltà delle casse dell’Ente. Un articolo completo è stato pubblicato sulle pagine di La Sicilia, in edicola questa mattina.

Ultima modifica: 7 aprile 2018