Agrigento, lanciatori di spazzatura filmati e multati dai vigili urbani

Porta Addolorata, centro storico di Agrigento. Un uomo sulla cinquantina è a bordo di uno scooter Honda. Casco ben calato in testa. si ferma e lancia un sacchetto di spazzatura per strada e non è stato il solo, peccato per lui che parcheggiata a due passi c’è un auto in incognito degli agenti della Polizia Municipale con a bordo le telecamere che hanno registrare la scena di ordinario degrado. Le foto con “I lanciatori seriali”, così come le ha definite l’assessore comunale all’Ecologia, sono state condivise dallo stesso su Facebook. Per i cittadini “incivili” adesso sono scattate le multe da 600 euro .

Ultima modifica: 3 aprile 2018