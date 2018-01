Agrigento, la nuova Seat Arona in vetrina da Meridiano

La Concessionaria Meridiano di Agrigento invita a visionare domani, sabato 20 Gennaio dalle ore 19:30, la nuova Seat Arona. Si tratta di una crossover compatta con un’ampia gamma di colori tra cui scegliere e con diverse opzioni per personalizzarla: dal motore, agli interni e all’equipaggiamento. Durante la cerimonia di presentazione del mezzo, anche food & drink e l’intrattenimento del DJ Set Human After All – Tribute to Daft Punk e Live Street Art Painting con Rosk & Loste

Ultima modifica: 19 gennaio 2018