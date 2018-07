Agrigento, La Fortitudo prova a riprendersi Isacco Lovisotto

Squadra fatta o quasi per la Fortitudo. A completare la rosa messa a disposizione di Franco Ciani manca in pratica solo il centro, giovane, ed italiano, ma l’acquisto del nuovo playmaker per la stagione 2018/2019, ha di fatto arricchito il “mercato” caratterizzato soprattutto da importanti riconferme.

Si può abbozzare di fatto il quintetto base che Franco Ciani metterà sul parquet la prossima stagione. Cannon, Evangelisti, Ambrosin, Amir Bell in regia e uno tra Guariglia e Zilli ad agire sul pitturato. Pronti a dare il loro contributo, alzandosi dalla panchina, Simone Pepe, che nella passata stagione ha dimostrato di saper dare i giusti strappi alla gara ed il neo arrivato Edoardo Fontana, che benissimo ha fatto in serie B ma che adesso dovrà misurarsi con il salto di categoria. Giusto per completare il roster, serve adesso un altro italiano.

AGRIGENTO CHIEDE IL RINNOVO DI ISACCO LOVISOTTO

Isacco Lovisotto, potrebbe essere la soluzione migliore, la Fortitudo sta lavorando per il rinnovo del prestito del giocatore, il cui cartellino è di proprietà dell’Aquila Trento.

Ala grande, la scorsa stagione non ha però convinto appieno, mostrandosi ancora un po’ acerbo per la serie A2. Già nel giro delle giovanili della Nazionale, un altro anno alla Moncada, potrebbe fargli bene per maturare e crescere ulteriormente. Il suo estro gli permette di essere pericoloso non solo in area ma anche dietro l’arco dei tre punti.

Staremo a vedere se sarà lui il giovane, utile a completare il roster della Moncada. Intanto la campagna abbonamenti della Fortitudo è partita, stimolata anche dall’innesto dell’altro americano.

Ultima modifica: 10 luglio 2018