Agrigento, la Cisl chiede piÃ¹ presidio del personale di Polizia Locale per un migliore senso civico

Nota stampa a firma della Segretaria Cisl Fp Floriana Russo Introito e di Maurizio Saia, Segretario Cisl di Agrigento in merito a ciò che è accaduto in città ad un agente di polizia municipale.



“L’evento accaduto negli ultimi giorni che ha interessato il personale in servizio nella Polizia Locale di Agrigento è l’ennesimo episodio che evidenzia la necessità di un maggiore dispiegamento di forza lavoro. Nonostante l’alta professionalità mostrata dalla vigilessa, nel caso avvenuto durante il mercatino settimanale, si ravvisa l’esigenza di non lasciare agire il personale singolarmente, soprattutto in relazione a servizi sensibili o in casi in cui lo stesso debba controllare aree di circolazione ad alta densità di traffico.Ci spiace evidenziare come in molti casi parte della popolazione agrigentina necessiti di essere riportata continuamente al rispetto delle regole, al rispetto dell’altro ed anche alla cognizione di base del SENSO CIVICO per l’osservanza del quale, ci rendiamo conto, occorre uno sforzo maggiore da parte dell’Amministrazione. La mancanza di un numero di agenti di Polizia Locale o comunque di un maggiore numero di ore che consenta al personale in servizio di presidiare più compiutamente il territorio,fornirebbe ai cittadini una migliore percezione di sicurezza, così come utile sarebbe un maggiore controllo del rispetto delle regole attinenti la tutela del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine e del decoroCi piacerebbe, tra l’altro, un più idoneo presidio del territorio per quanto attiene al regolamento sul conferimento dei rifiuti per i quali è assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare in aree pubbliche e private rifiuti anche ingombranti, ma questo è solo un esempio dei molteplici i compiti che la Polizia Locale svolge per le funzioni istituzionali previste dalla vigente legislazione e proprio per questo crediamo indispensabile che vi sia necessità di una maggiore presenza di Polizia Locale e poiché il Sindaco ha il ruolo principale di impartire al Comandante le direttive su come organizzare il servizio chiediamo, a tal proposito, una maggiore attenzione”.

Ultima modifica: 9 gennaio 2018