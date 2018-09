Agrigento, insegnanti di danza e formazione: importante corso presso “Studio Danza”

Un innovativo corso formativo per insegnanti di danza, il “Progressing Ballet Technique“, si è tenuto ad Agrigento presso la scuola Studio Danza diretta dalle maestre Manuela Santini e Daniela Giaffreda.

Grande coinvolgimento per questo tipo di metodo che ha fatto tappa in Sicilia per la prima volta e che ha visto la partecipazione di numerose insegnanti provenienti da tutta l’isola.

Progressing Ballet Technique è un programma innovativo che consente ai giovani danzatori di acquisire una memoria muscolare che contribuisce ad una maggiore stabilità ed equilibrio. Il corso è stato tenuto dalla professionista Callie Roberts che ha rilasciato alle insegnanti un certificato di abilitazione all’insegnamento della disciplina. Un modo per arricchire il proprio bagaglio di contenuti nuovi e professionali da potere trasmettere ai propri allievi.

Soddisfazione è espressa da Manuela Santini e Daniela Giaffreda che si dichiarano onorate di avere ospitato il corso PBT in un clima di grande serenità e collaborazione, convinte che nella formazione e nell’innovazione ci sia la chiave della buona danza. Nel ringraziare tutti i partecipanti, preannunciano inoltre di essere già al lavoro per un nuovo evento in città.

Ultima modifica: 7 settembre 2018