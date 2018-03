Vinicio Togni, addestratore di cavalli e terzogenito di Lidia, la signora del circo italiano, in occasione della presenza in città del suo circo, ha anticipato al sindaco Firetto alcune iniziative di solidarietà che il personale del circo intende offrire nei prossimi giorni alla città in particolare ai bambini ammalati, ai meno abbienti e alle famiglie con disabili.

Sabato 24 marzo una piccola squadra di clown sarà nel reparto di pediatria dell’ospedale “San Giovanni di Dio” per portare sollievo e far divertire i bambini ricoverati, mentre in uno spettacolo a carattere gratuito, saranno ospitate diverse famiglie meno abbienti o con disabili. Al termine dell’incontro vi è stato uno scambio di targhe ricordo tra il sindaco e il direttore del Circo Togni. Nella foto un momento dell’incontro.

Ultima modifica: 23 marzo 2018