Agrigento, incidente fra auto e moto: ferito un carabinieri

Un maresciallo dei carabinieri in servizio al Villaggio Mosè è stato ricoverato al San Giovanni Di Dio di Agrigento, dopo essersi schiantato contro un’auto oggi in città. L’incidente è avvenuto in Contrada Fondacazzo, nelle vicinanze del passaggio a livello.

In seguito all’impatto con la vettura, il carabiniere è stato sbalzato dallo scooter ed è caduto fuori strada. L’impatto è avvenuto con una Fiat 600. Subito soccorso dai medici del 118, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del San Giovanni di Dio. Saranno gli agenti della polizia locale di Agrigento, intervenuti sul posto, a ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Ultima modifica: 22 giugno 2018