Agrigento, incendiata la porta di casa di una donna: forse una vendetta per liti tra vicini

Potrebbe esserci dietro qualche vendetta per qualche lite dietro l’incendio della porta di ingresso della casa di una donna agrigentina. Questa una delle ipotesi investigative che questa mattina il quotidiano La Sicilia riporta circa il rogo che ha interessato il portone dell’abitazione di una 70enne pensionata di Agrigento, dato alle fiamme da ignoti in via Madonna degli Angeli, nel centro della Città dei Templi. Le fiamme hanno aggredito la porta di ingresso in legno ma anche alcune finestre.

Ultima modifica: 9 settembre 2018