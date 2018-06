Agrigento, il pastry chef Mangione pronto a sorprendere per San Calogero

L’artista del dolce realizzerà una mega torta unica nel suo genere giovedì 5 luglio

Anche quest’anno siamo in fase preparativa per la amata e sentita festa agrigentina dedicata a San. Calogero. E come in tutti i festeggiamenti tra il religioso e il profano non poteva mancare il nostro artista “dolce” degno di lode: l’inimitabile pastry chef Giovanni Mangione, il quale associato ai suoi colleghi siciliani ha aderito per il 3° anno alla realizzazione di una mega torta fantasiosa e senza precedenti, unica nel suo genere e nelle sua creatività. Inoltre non va dimenticato che i presenti possono deliziare il palato con la modica offerta di 0.50 centesimi e il ricavato andrà evoluto in beneficenza. Quindi non ci resta che dire: “Giova’ sorprendici”!!!!

Ultima modifica: 26 giugno 2018