Agrigento, grande traguardo per il giovane calciatore Dennis La Cara: volerà a Miami

Grande traguardo e soddisfazione per il giovane calciatore agrigentino Dennis la Cara. E’ stato infatti selezionato a Milano per un torneo che si disputerà a Miami in Florida dal 22 al 24 giugno prossimi. Si tratta del Torneo Internazionale “Copa Americana edizione 2018”.

Dennis sarà impegnato, insieme ad altre giovani promesse selezionate da un preciso staff, contro squadre brasiliane, argentine e del campionato di Major League Soccer, noto anche con l’acronimo MLS, che è il massimo campionato di calcio per club statunitensi e canadesi.

Il giovane tredicenne ha cominciato a fare calcio all’età di 4 anni con Peppe Di Rosa. Fin da subito ha mostrato il suo talento innato e la sua passione per il calcio che l’hanno portato, da qualche anno, a giocare con la squadra agrigentina dell’Akragas, settore giovanile, diretta da Giovanni Sorce e come Mister Ingrao.

Il suo desiderio è quello di crescere in esperienza ed è proprio per questo che non si è mai fermato e che in estate volerà in America. Il tutto è nato per caso.

A Dennis gli è arrivata voce di un portale su internet i cui organizzatori davano la possibilità a ragazzi promettenti di essere visti pubblicando video del proprio comportamento sul campo da gioco, in allenamento ed informazioni su età e struttura fisica. Decide così di inviare il suo.

Questa organizzazione dal nome “Giovani Promesse” ha girato i contributi ad una giuria di osservatori professionisti. La professionalità dell’agrigentino non è passata inosservata tanto che un giorno gli arriva la chiamata direttamente dal direttore di Giovani Promesse, Andrea Cabrini, il quale gli annuncia che era stato selezionato per recarsi a Milano. In seguito, con grande sua gioia, arriva la lettera per partecipare alla “Copa Americana”.

Una straordinaria esperienza che si aggiungerà al suo curriculum e che lo rende un orgoglio agrigentino nel campo dello sport ed in particolare del calcio giovanile.

Ultima modifica: 12 aprile 2018