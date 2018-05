Agrigento gioisce. L’ Akragas futsal Ã¨ in B

L’ Akragas futsal è al settimo cielo la B è tua.

I ragazzi di Castiglione esultano dopo i tiri dal dischetto, adesso affronteranno il Celano negli spareggi nazionali

Una gara interminabile, quella giocata dall’Akragas Futsal contro il Mascalucia, ma alla fine hanno prevalso i colori biancazzurri per 6–5 (3–2 dopo i calci di rigore).

I tempi regolamentari si erano conclusi in perfetta parità 2–2 con reti di Cinici ed Incorvaia, per cui si è dovuto ricorrere ai tempi supplementari dove un gol per parte (Incorvaia per i biancazzurri) hanno portato la contesa dai sei metri.

Su quattro tiri, l’Akragas Futsal ne ha realizzati tre con Colore.

Futsal Mascalucia – Akragas Futsal 5 – 6 (DCR)

Finale regionale al cardiopalma quella vista al Palazzetto dello Sport di Enna tra Akragas Futsal e Masculica Futsal che dopo 60 minuti regolamentari, due tempi supplementi e 4 calci di rigore, regala al GIGANTE il pass per le fasi nazionali play off.

Partita avvincente, maschia e ben giocata da entrambe le squadre con i ragazzi della Valle dei Templi che mantengono il pallino del gioco ma non riescono a spuntarla sull’arcignio Mascalucia di Conti.

I tempi regolamentari si chiudono sul risultato di 2 a 2 con le reti realizzate per gli Etnei da Gualtieri e Ficili; per i ragazzi di Castiglione da Colore ed Incorvaia.

I due templi supplementari sono una altalena di emozioni: vanno in vantaggio gli etnei con Cristaldi, pareggiano i bianco azzurri all’ultimo respiro con un gran goal di Gabriele Colore.

Si va ai rigori: inizia male l’Akragas con il giovane Brasile che si fa ipnotizzare dall’ottimo Barravecchia; realizzano poi Gualtieri e Bertone per gli etnei così come Daino e Colore per gli agrigentini, sbaglia colpendo il palo il rigore deciso Ficili e si va ad oltranza.

Segna Toledo per i bianco azzurri; para il giovane Gianluca Cillari (eroe di giornata entrato appositamente per i tiri dal dischetto) il rigore decisivo a Cristaldi e scoppia la festa in casa bianco azzurra.

Un’emozione indescrivibile dichiarerà a fine gara la dirigenza agrigentina che ripaga i tanti sacrifici affrontati da tutto il gruppo biancoazzuro; un plauso particolare va al mister Giuseppe Castiglione ed a tutto il suo staff per lo straordinario lavoro svolto dichiarerà un commosso TM Claudio Brucceri a fine partita.

Grazie alla vittoria odierna il GIGANTE affronterà lo Sport Center C5 di Celano negli Abruzzi alle fasi nazionali: ma vi è già la consapevolezza di aver più di un piede in Serie B e di aver raggiunto un risultato storico per il Futsal Agrigentino.

Appuntamento portando a sabato 19 Maggio alle ore 16.30 allo Sport Village di Agrigento per la gara di andata tra bianco azzurri e Sport Center C5, per quello che si preannuncia come un evento imperdibile ed una festa per lo sport

Ultima modifica: 14 maggio 2018